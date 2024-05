La situazione difensiva della Juventus si fa complessa. Alexè pronto a lasciare il club e Bremer potrebbe seguirlo, qualora arrivassero offerte adeguate per uno dei migliori centrali al mondo. Di conseguenza, saranno necessari alcuni nuovi innesti.Tuttosport oggi racconta di una Juventus che guarda con interesse alla Ligue 1. Non solo Marcus Thuram, ma anche Jean-Clairdel Nizza, che si aggiungerebbe ai recenti acquisti di Timothy Weah e Tiago Djalò., un forte centrale di difesa, ha avuto un passato non particolarmente brillante al Barcellona, ma è stato rivitalizzato sotto la guida di Francesco Farioli al Nizza.