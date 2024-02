Hellas Verona-Juventus, le statistiche post partita

Palloni persi

Verona 115

Juventus 125

Duelli vinti

Verona 46

Juventus 39

Duelli aerei vinti

Verona 13

Juventus 10

Contrasti

Verona 17

Juventus 15



Intercetti

Verona 7

Juventus 6

I discorsi improntati sul valore della rosa dellasono più che legittimi: giusto parlare dei singoli e, su questo, ognuno ha il suo pensiero. Altrettanto vero che, quale che sia l’etichetta che si appiccica addosso alla squadra – forte, scarsa, mediocre, troppo giovane, non valorizzata, ecc.. -, non si può non far notare cheEppure,, ieri sera. Il motivo principale appare piuttosto evidente. Da una parte, quella di casa, c’era una compagine smontata e rimontata che, però, nella disperata lotta per la salvezza ha trovato un obiettivo per cui lottare, per cui andare oltre le difficoltà. Dall’altra parte, la Juventus, è una squadra che ha perso il collante che le ha permesso di fare un campionato oltre ogni aspettativa: il sogno scudetto, quello che dava energia in più nelle gambe, che permetteva di fare quella corsa in più, di mettere più forza in un contrasto, è venuto a mancare.Oltre ad essere evidente a “occhio nudo”, questo aspetto si è tradotto in campo e lo si nota da alcune statistiche post partita che di seguito elenchiamo.