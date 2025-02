Juventus, c'è solo da ringraziare Kolo Muani. Ma i numeri sono negativi

AFP via Getty Images

Sulle rive del lago di Como,Tuttavia, il vero protagonista della partita è stato anche Michele Di Gregorio, autore di due interventi decisivi su Nico Paz, che hanno impedito ai bianconeri di allungare il vantaggio. Nonostante la vittoria, la squadra di Thiago Motta ha faticato a concretizzare. La Juventus ha prodotto la metà delle opportunità rispetto ai padroni di casa, con soli 8 tiri a fronte dei 16 della squadra di Fabregas.

Di questi, solo 3 sono finiti nello specchio della porta, con i due gol di Kolo Muani e un colpo di testa debole di Gatti. Il dato sui gol attesi senza penalty racconta una difficoltà offensiva: 0,36 per la Juventus, contro 0,88 dei padroni di casa. La vittoria, quindi, è arrivata nonostante una prestazione non entusiasmante sotto il profilo del gioco, con la squadra che ha dovuto fare affidamento sull'efficacia di Kolo Muani e sugli interventi di Di Gregorio per portare a casa i tre punti.