Juventus, c'è l'offerta per il giovane attaccante

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, concentrandosi sul rinnovamento del reparto offensivo. Dopo aver confermato Francisco Conceição e aver ufficializzato l’arrivo di Jonathan David, il club bianconero ha puntato un nuovo talento: si tratta di Paco Esteban, attaccante spagnolo classe 2006 attualmente in forza al Betis.La dirigenza juventina ha già presentato un’offerta formale al club andaluso, con l’obiettivo di assicurarsi uno dei profili più promettenti del calcio spagnolo. Esteban, cresciuto nei settori giovanili di Villarreal e Atlético Madrid, ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2022, per poi passare al Betis nella stagione 2024/25, dove ha brillato nella formazione Under 19.

Fisico, veloce e dotato di un notevole fiuto del gol, Esteban si ispira a Fernando Torres e ha già attirato l’attenzione di diversi club europei. Con 20 reti in 41 presenze stagionali e una tripletta in UEFA Youth League contro il Sassuolo, il suo nome è diventato rapidamente caldo anche in ottica mercato.La Juventus è in prima fila per assicurarselo, decisa a investire su un attaccante che potrebbe rappresentare un pilastro del futuro bianconero.