Come riporta la Gazzetta, la sensazione è che la Juventus in estate sacrificherà il gioiellino Matias Soulé. Il motivo? Finanziare nuovi colpi di mercato e, almeno in parte, l’assalto a Koop. Il fantasista argentino, già in doppia cifra in campionato, sta sfruttando al massimo il prestito al Frosinone. A gennaio la Juventus ha ricevuto dagli arabi dell’Al Ittihad una proposta da 30 milioni, ma lui vuole restare in Europa. Così Crystal Palace, Newcastle e Southampton lo seguono e qualche ragionamento lo sta facendo anche l’Atalanta.