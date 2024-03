La soluzione per aggiungere pericolosità e invertire la tendenza potrebbe essere l'impiego del tridente. A Napoli, questa scelta ha immediatamente dato i suoi frutti, con la rete diarrivata appena cinque minuti dopo il cambio tattico. Contro, la squadra dovrà fare a meno di, che sarà sostituito da Milik: accanto a lui ci sarà Chiesa, ma in caso di tridente,è pronto ad entrare in gioco. Come alternativa a Kenan, c'è Cambiaso, già testato in una posizione più offensiva. Inoltre, c'è anche il jolly, che è stato fermo per un problema alla tibia sinistra da metà dicembre. Dopo il tentativo fallito di trasferimento all'Atletico Madrid a gennaio, ora è pronto a tornare disponibile. Tuttavia, Moise dovrà scalare le gerarchie, poiché al momento è il quinto attaccante nelle rotazioni. Allegri è in cerca di nuovi gol. Ne scrive il Corriere dello Sport.