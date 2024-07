Lasi unisce alla corsa per Albert, già seguito da. Secondo Matteo Moretto, il club capitolino ha sondato il terreno con il Genoa per il 27enne islandese. Calciomercato.com riporta che il Genoa accetterà solo una cessione a titolo definitivo per almeno 35 milioni di euro, una condizione che potrebbe favorire la Lazio. L'Inter, attualmente favorita, deve prima cedere un esubero in attacco e punta a un prestito con diritto di riscatto, il che potrebbe rallentare l'operazione.