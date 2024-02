La Juve ragiona sul presente ma anche sul futuro, con il mercato estivo già nel mirino. La dirigenza bianconera, infatti, lavora a lungo termine e sonda diversi profili. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c'è tanto in bilico nel futuro, anche la posizione di Dusan Vlahovic. il futuro del serbo non sembra essere scontato e così sullo sfondo resta il profilo di Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione del Bologna.Lui, ma non solo, perché sul taccuino di Giuntoli c'è anche un vecchio pallino: Gabri Veiga. Vero obiettivo ai tempi del Napoli prima che scegliesse l'Al-Ahli, resta un amore mai sopito, pronto a tornare d'attualità proprio alla Juve.