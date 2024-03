Una prima scelta per la difesa. Giovane, di talento e polivalente, tutto quello che cerca Cristiano Giuntoli e che serve alla Juventus. E' Riccardo Calafiori il primo nome sulla lista dei bianconeri, che in estate faranno un profondo restyling del reparto arretrato. Ma quanto costa? Secondo La Gazzetta dello Sport il Bologna lo valuta tra i 25 e i 30 milioni di euro, un prezzo che potrebbe impennarsi in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Giuntoli per abbassare la parte cash potrebbe inserire nell'affare una o più pedine, tra queste c'è Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano attualmente è in prestito alla Sampdoria.