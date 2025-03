Juventus, c'è il dubbio su Koopmeiners

AFP via Getty Images

In vista della sfida contro l'Atalanta, che si giocherà nei prossimi giorni, Thiago Motta può finalmente sorridere grazie ai recuperi di alcuni dei suoi uomini chiave. La Juventus si prepara ad affrontare i bergamaschi con una formazione che, pur mantenendo molta della struttura vincente vista contro il Verona lunedì, potrebbe vedere alcuni cambiamenti significativi.Uno degli aggiornamenti più positivi riguarda il difensore Federico Gatti, che ha smaltito i fastidi accusati in settimana e sarà a disposizione per la partita contro l'Atalanta. Dopo aver saltato gli allenamenti precedenti per un piccolo infortunio, il centrale ha recuperato in tempo e potrà essere schierato da Motta, dando una mano alla solidità difensiva della squadra bianconera.

Altro rientro importante è quello di Renato Veiga. Il centrocampista portoghese, dopo essersi ripreso da una leggera problematica fisica, torna tra i convocati per la sfida contro l’Atalanta. Nonostante non sia ancora al top della forma, il suo inserimento nella lista dei convocati è una buona notizia per la Juventus, che si ritrova con maggiori opzioni a centrocampo.Purtroppo, ci sono anche alcune assenze da registrare. Come anticipato nelle scorse settimane, neither Conceiçao né Savona saranno disponibili per la partita contro l'Atalanta. Entrambi continuano il loro recupero e non sono ancora pronti per tornare in campo, lasciando un vuoto nel reparto offensivo e nella mediana.Tuttavia, ci potrebbe essere una novità in vista del match contro l'Atalanta. Il centrocampista Teun Koopmeiners, uno degli acquisti più recenti della Juventus, potrebbe avere l'opportunità di scendere in campo dal primo minuto. La sua versatilità gli permette di giocare sia in mediana che sulla trequarti, e la partita contro l'Atalanta potrebbe rappresentare l'occasione giusta per inserirlo in uno di questi ruoli, magari a discapito di uno tra Miretti e Locatelli, con quest’ultimo che potrebbe venire spostato in un ruolo diverso.