Juventus, il Benfica su Arthur: le ultime

La strategia della Juventus sta iniziando a portare i suoi frutti. Il club bianconero la scorsa estate ha scelto di cedere temporaneamente diversi profili, i più giovani perché potessero giocare con continuità, gli altri perché si ritrovassero in cerca di un futuro diverso e di una cessione più remunerativa. Di questa categoria fa parte, il regista brasiliano rinato alla Fiorentina dopo due stagioni travagliate per via degli infortuni (e non solo). Ha trovato l'ambiente e l'allenatore ideale per riposizionarsi a livelli e con il riscatto in bilico, ecco che diverse società sono attirate dall'idea di poter ingaggiare per la prossima stagione quei giocatori che rientreranno a Torino.In particolar modo da Lisbona arrivano le attenzioni: da una parte lo Sporting Lisbona, che vorrebbe Kaio Jorge, dall'altra il Benfica, che ha messo gli occhi proprio su Arthur. Come sottolinea Tuttosport, il brasiliano non avrebbe difficoltà a trovare il giusto feeling in un club e in una città in cui si parla la sua lingua. Schmidt, allenatore del Benfica, gioca con lo stesso modulo dei viola allenati da Italiano, il 4-2-3-1 e l'esperienza di Arthur sarebbe esattamente ciò che serve ai lusitani per la prossima stagione dove vogliono alzare l'asticella della qualità.Ma queste attenzioni fanno solo gola alla Juventus, che attende fiduciosa le mosse di Fiorentina e Benfica per andare a incassare il suo buon gruzzoletto.