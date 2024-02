Gli addetti ai lavori dellaavrebbero redatto una lista con i nomi dei giocatori più interessanti da monitorare in vista della prossima finestra di mercato estiva.Tra i profili elencati compare anche, protagonista con il Genoa e autore di 11 gol e tre assist fino a questo momento, sia in campionato che in Coppa Italia, in questa stagione. Il calciatore islandese di 26 anni, recentemente celebrato il suo secondo anno con la maglia rossoblù, è stato oggetto di un forte interesse da parte della Fiorentina negli ultimi giorni del mercato invernale. Tuttavia, i tentativi di avvicinamento non hanno sortito effetto a causa delle richieste elevate del Genoa, intenzionato a trattenere il suo gioiello a meno di offerte considerevoli.Le resistenze delpotrebbero però attenuarsi in giugno. La necessità di fare cassa da parte del club ligure e le ambizioni sportive del giocatore potrebbero spingerlo verso una nuova destinazione al di fuori di Pegli. A condizione che gli acquirenti si presentino a Villa Rostan con un'offerta adeguata: non meno di 35 milioni di euro. Questo è il punto di partenza che il Genoa vorrebbe per avviare discussioni sull'eventuale cessione di