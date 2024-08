L'operazione è ancora in fase di sviluppo, ma l'interesse della Juventus perJunior è concreto. La dirigenza bianconera vede nel giovane talento un potenziale rinforzo per il reparto offensivo, in grado di portare freschezza e nuove soluzioni tattiche. Il Porto, però, non sembra intenzionato a cedere facilmente il giocatore, considerato un elemento prezioso per il futuro del club.Jorge Mendes, uno dei procuratori più influenti nel mondo del calcio, sta cercando di mediare tra le due società per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti. Una formula di prestito con obbligo o diritto di riscatto potrebbe essere la chiave per sbloccare l'operazione, con la Juventus che resta in attesa di un segnale positivo.