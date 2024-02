Matiasè pronto a fare ritorno alladopo il suo periodo di prestito al Frosinone. Le sue prestazioni durante questo periodo potrebbero influenzare significativamente il suo futuro con la squadra bianconera.L'argentino è stato oggetto di attenzione per diverse opzioni. Potrebbe essere considerato come una possibile alternativa per colmare il vuoto lasciato da, qualora l'esterno dovesse lasciare la squadra per altre destinazioni. Soulé ha dimostrato di avere talento e potenziale, e potrebbe avere l'opportunità di guadagnarsi un posto nell'undici titolare della Juventus.D'altro canto, c'è anche la possibilità che Soulé venga ceduto in Premier League per finanziare altri movimenti sul mercato. La Juventus potrebbe decidere di monetizzare sul giovane argentino per rafforzare altri settori della squadra o per portare nuovi giocatori in rosa.La decisione finale dipenderà da diversi fattori, tra cui le valutazioni dell'allenatore e della dirigenza sulla qualità e sul potenziale di Soulé, nonché dalle esigenze della squadra e dalle opportunità di mercato disponibili.