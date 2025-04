Simone Gervasio

Juventus, c'è anche la Premier su Osimhen: le ultime

2 ore fa



Osimhen, dal canto suo, è pronto a una nuova avventura. Premier League, Liga, Bundesliga: il suo profilo è in cima alla lista di molte big europee. Il Chelsea resta alla finestra, ma occhio anche a PSG e Manchester United. Tutti club che hanno sia la disponibilità economica per pagare la clausola, sia l’intenzione di puntare forte su un centravanti moderno, potente e letale in area.



La sua parentesi al Galatasaray – condita da prestazioni straordinarie e un feeling incredibile con la tifoseria – resterà un ricordo dolce. Ma il futuro è già cominciato. E sarà in una nuova maglia, lontano da Istanbul… e da Napoli.