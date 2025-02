Juventus, c'è anche Gatti nella squadra della settimana della Champions

AFP or licensors

Gatti: dalla Serie B alla Champions League

La Champions League, la competizione più prestigiosa a livello di club, non smette di regalare emozioni, e l'andata dei playoff di questa stagione ha visto l'emergere di nuovi protagonisti. Tra questi, spicca la figura di Federico, difensore della, che è stato inserito nel Team of the Week per le sue straordinarie prestazioni in campo.Un riconoscimento che arriva al termine di una stagione in cui il centrale bianconero ha dimostrato una crescita costante, tanto da meritarsi un posto accanto a giocatori di calibro internazionale come Gigio Donnarumma, Upamecano, e Bellingham.Federico Gatti, arrivato alla Juventus nel 2022 dopo una stagione in Serie B con il Frosinone, ha visto la sua carriera prendere una piega inaspettata ma positiva. Nonostante i dubbi iniziali su un suo impatto immediato in una squadra come quella bianconera, il difensore ha saputo guadagnarsi la fiducia di allenatori e tifosi con prestazioni di grande solidità e determinazione. Due anni fa, dopo un periodo di adattamento, Gatti ha trovato il suo posto nella difesa di Massimiliano Allegri, e ora sta dimostrando di essere una risorsa fondamentale anche in Europa. Anche con Thiago Motta.Il suo ingresso nel Team of the Week dell'andata dei playoff di Champions League rappresenta una vera e propria consacrazione per il difensore. In una competizione dove i riflettori sono sempre accesi e la concorrenza è spietata, il fatto che Gatti sia stato scelto come uno dei migliori difensori, accanto a nomi di primissimo piano come Upamecano del Bayern Monaco, è un attestato di qualità e continuità.Il riconoscimento per la prestazione in difesaLa presenza di Gatti nella formazione ideale della settimana è merito di una prestazione impeccabile in fase difensiva, che ha visto il difensore limitare al minimo gli spazi per gli attaccanti avversari e sfoggiare una lettura del gioco matura e intelligente. Gatti ha dimostrato una grande solidità, sia nei duelli aerei che nelle chiusure, rispondendo prontamente ad ogni pressione degli attaccanti rivali.La sua capacità di anticipare le mosse avversarie, accompagnata da una buona distribuzione del pallone, ha fatto la differenza, consolidando la sua reputazione come difensore completo.