Juventus, ufficiale la data del prossimo CdA: dovrà approvare il bilancio

I risultati del primo semestre: utile e crescita dei ricavi

La Juventus ha comunicato ufficialmente le date per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 30 giugno 2025. Come riportato anche da Calcio e Finanza, ilsi riunirà il prossimoper approvare i risultati dell’intero esercizio. L’assemblea degli azionisti, invece, è in programma tra il 3 e il 7 novembre 2025, mentre la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2025 verrà esaminata il 26 febbraio 2026.Dopo un’annata senza coppe europee (2023/24), la Juventus è tornata a giocare la Champions League nel 2024/25, e questo ha avuto un impatto diretto sui conti. Il primo semestre dell’esercizio si è chiuso con un utile di 17 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 95,1 milioni registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.

Un aumento dei ricavi e proventi per 101 milioni di euro

Una riduzione dei costi operativi pari a 12,1 milioni di euro

Champions League decisiva per il bilancio bianconero

Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, il miglioramento complessivo del risultato netto è legato a due fattori principali:Il ritorno nella massima competizione UEFA ha avuto effetti economici tangibili, grazie agli incassi da diritti TV, premi UEFA e sponsor. La partecipazione alla Champions League ha contribuito a rafforzare la stabilità finanziaria del club.Con un bilancio in utile nel primo semestre e una strategia di contenimento dei costi, la società torinese punta a consolidare la propria posizione, anche in vista delle future sfide economiche e sportive.