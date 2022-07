Il tour americano è iniziato, la prima amichevole tra pochissimo prenderà il via. Appuntamento all'Allegiant Stadium di Las Vegas contro ilper la prima di tre gare del Soccer Champions Tour 2022 che la Juve giocherà nei prossimi giorni.JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; Pogba, Locatelli, Fagioli; Di Maria, Kean, Da Graca. All. Allegri.A disposizione. Perin, Pinsoglio, Garofani, Bremer, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Barbieri, Rovella, McKennie, Zakaria, Compagnon, Vlahovic, Soulé, Aké, Cudrig.CHIVAS: Rangel, Sanchez, Mier, Briseno, Ponce, Torres, Garcia, Perez, Cisneros, Perez, Zaldivar. All. Cadena.A disposizione Jimenez, Mozo, Olivas, Mireles, Orozco, Sepulveda, Calderon, Beltran, Gonzalez, Brizuela, Alvarado, Vega, Yrizar, Gonzalez, Ormeno.LA DIRETTA:45' Finisce qui il primo tempo.33' FAGIOLI sfiora un gol CLAMOROSO: destro da dietro il centrocampo per provare a sorprendere Rangel: conclusione fuori di millimetri a portiere battuto.29' La Juve si riaccende: doppia occasione creata da Di Maria sulla fascia, l'argentino prima serve Kean che prova la rovesciata, lisciata, e poi Pogba, che sbatte sulla difesa con il suo destro.22' Di Maria continua a sgasare sulla fascia: controlli volanti, dribbling e sterzate, ogni vola che scatta la Juve e il pubblico si accendono.19' Prova ad affacciarsi in avanti il CD Guadalajara, senza troppi pericoli per Szczesny.14' Doppia chance per Di Maria: due volte sull'asse Pogba-Di Maria, la Juve costruisce per le conclusioni a rimorchio dell'argentino. Nella prima colpisce male, la seconda, invece, trova un difensore sulla traiettoria in area piccola.1' Via, 05.05, si parte!