Carnesecchi: la verità sulla Juventus

Marcosempre più al centro dell'Atalanta. Dalle parate contro il Napoli a quelle con la Fiorentina, semplicemente mostruoso nella semifinale di Coppa Italia giocata ieri sera contro la Fiorentina. Almeno 4/5 interventi straordinari che non fanno che confermare il talento di uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia, che la Juventus ha messo nel mirino da un po'.Lo scorso mese di febbraio è arrivato il rinnovo fino al 2028 ma per Carnesecchi questi potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia dell’Atalanta. Come riporta calciomercato.com,onsiderato da Giuntoli come il profilo più adatto per il futuro della Vecchia Signora, un investimento con un margine di errore decisamente basso. Per lui al momento, però, non c’è una vera e propria trattativa perché la richiesta si avvicina ai 40 milioni, troppi oggi. E così, dopo i tanti mesi di approcci e aperture, il colpo è più lontano.