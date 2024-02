Il portiere classe 2000 si sta confermando su livelli di rendimento elevati, da Nazionale e regalando punti preziosi alla sua squadra. Per la felicità di Gian Piero Gasperini che ci aveva visto lungo scegliendo lui in estate come titolare nella rivalità interna con Juan Musso. Un portiere forte, ma con ancora con ampi margini di crescita. Intanto, ha lasciato il suo storico agente Augusto Carpeggiani per entrare nella World Soccer Agency, società di Alessandro Lucci. E, come sottolinea calciomercato.com, il cambio di agente può essere il preludio a qualcosa di diverso per il futuro. Carnesecchi è il preferito della Juventus e piace molto anche all’estero.