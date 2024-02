Alcaraz, di chi può prendere il posto alla Juve

La Juventus sta scoprendo in questi giorni Carlos Alcaraz che ha confermato nei primi allenamenti le grandi qualità e potenzialità. Non è un caso se è arrivata subito la convocazione contro l'Inter ed è sceso in campo, anche se per pochi minuti. E sicuramente, già a partire con l'Udinese, il minutaggio del centrocampista argentino potrà aumentare. Difficile che possa partire titolare comunque. Per il proseguo della stagione però, Massimiliano Allegri sta pensando anche a un cambio di modulo ( QUI i dettagli), che vede protagonista anche Alcaraz.Ma al posto di chi potrebbe giocare Alcaraz? Ci sono diversi giocatori che "rischiano" minor spazio con l'arrivo dell'argentino. Tra questi, sicuramente Filip Kostic, visto anche il rendimento poco brillante. In questo caso, ci sarebbe lo spostamento di Cambiaso sulla corsia sinistra, con Mckennie che tornerebbe a giocare da esterno, come già fatto in stagione.