Chi sarà il capitano della Juventus con Tudor?

In questi mesi è stato uno dei temi più dibattuti e controversi, fino a diventare una delle ragioni dietro all'esonero di: la rotazione della, passata su più braccia nel corso della stagione per scelta del tecnico italo-brasiliano, che dopo aver "scaricato" Danilo non ha praticamente mai avuto un unico riferimento da questo punto di vista, a ulteriore testimonianza della mancanza di una vera e riconoscibile leadership all'interno dello spogliatoio della Juventus

I capitani della Juventus in stagione

Gleison Bremer

Manuel Locatelli

Danilo

Federico Gatti

Andrea Cambiaso

Teun Koopmeiners

Weston McKennie

Con, però, ora l'aria sembra cambiata: "Devono prendere tutti responsabilità. Tutti devono andare nella stessa direzione. Chiaro c'è chi gioca e chi meno. Ma si tratta di costruire il gruppo. Il capitano sarà", l'annuncio del nuovo allenatore. "Altri due-tre nomi li faremo in questi giorni, sono arrivati ieri. Manuel è un ragazzo giusto, perbene, ha le doti giuste per farlo".Questi i giocatori che nel corso della stagione hanno indossato la fascia da capitano della Juventus.