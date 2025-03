Capello a Sky: "La Juve di Tudor sarà più libera. Se Giuntoli sbaglia ancora lo mandano via"

Getty Images

Ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei WEmbrace Awards, è intervenuto anche l'ex allenatore. L'ex Juventus ha parlato proprio dei bianconeri, partendo dalla figura del nuovo tecnicoe della sua idea di gioco, spiegando che darà delle indicazioni positive.Capello ha commentato anche il percorso di Thiago Motta, oltre al futuro della Juve e del suo direttore tecnico Cristiano Giuntoli “L’ho avuto come giocatore e l’ho s eguito come allenatore. Conosce l’ambiente Juve e sa dove deve arrivare, ha le idee chiare e dipenderà da come stimolerà i giocatori e come li metterà in campo. Non sarà una squadra messa in campo per fare il compitino, ma sarà più libera e potrà trasmettere qualcosa di diverso. Squadre che giocano bene o così così, ma libere: finora la Juventus ha giocato così così e imbavagliata. In squadre come Milan, Juve e Inter il risultato è la cosa che conta di più, se dopo un anno, poi neanche finito, non vinci non vai bene ti mandano via, il risultato è fondamentale. Si parla di bel gioco e di teorie, ma il risultato conta”.

“È matematico, non può lasciare Vlahovic fuori che è uno dei giocatori più importanti. Non ha i piedi morbidi, ma è un goleador, bisogna arrivare vicino all’area di rigore per fargli arrivare più palloni possibili”.“Nomi? Credo che Giuntoli debba risolvere dei problemi non indifferenti, sta pensando al futuro e credo voglia aspettare la risposta che avrà da Tudor. Farà delle valutazioni sugli allenatori che possono essere da Juventus. Ha sbagliato in buona fede con Thiago Motta, tutti credevano che fosse un allenatore di grande livello ma purtroppo non si è dimostrato. La scelta deve essere molto valutata sperando che vada bene, perché altrimenti mandano via anche lui, non c’è pietà nel calcio”.





