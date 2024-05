", commenta l'ex allenatore Fabio Capello a Rai Radio 1: " La squadra non è così forte come pensano i tifosi e come si è pensato dopo il girone d'andata. Ha dei grandi limiti di qualità, ieri nel primo tempo non riusciva a essere pericolosa. Nella ripresa, quando è scattato qualcosa nella testa dei giocatori e con il cambio di assetto tattico, la squadra si è un po' ritrovata. Comunque ci sono altre squadre con dei valori più alti rispetto alla Juve. Sarà molto importante il prossimo mercato"."Molto dipende dalla destinazione che si sceglie. Se vai in Arabia Saudita lo fai per i soldi, se vai in Inghilterra ci vai per la competizione, in Francia o Spagna per fare vedere che sei capace di vincere anche all'estero. Finale Coppa Italia? Quando alleni squadre come Milan, Inter e Juventus, è normale che chi li allena pensa di portare qualche trofeo in bacheca. Per quanto riguarda l'Atalanta, sarebbe un sogno vero poter raggiungere questi obiettivi. Ha due possibilità, due partite difficili, però questa Atalanta può sorprendere tutti quanti".