di Andrea Giorgetti

Nonostante abbia giocato da titolare le tre gare disputate dalla Juventus in terra d’Asia, il futuro di Joao Cancelo resta incerto. Ormai da tempo promesso sposo del Manchester City, nel corso della tournée in Oriente il terzino portoghese ha avuto un confronto con Maurizio Sarri palesandogli la volontà di voler restare bianconero ancora per una stagione. La risposta della Juve è stata secca e perentoria: Cancelo è fuori dal nuovo progetto.



I MOTIVI - Sono essenzialmente due i motivi che spingono la società verso questa decisione: il portoghese può fruttare un’ottima plusvalenza; i 55 milioni di euro messi in preventivo dalla sua cessione possono finanziare altri colpi in entrata. Fabio Paratici avrebbe voluto vendere il portoghese entro il la fine di giugno, poi, le difficoltà riscontrate nel trovare un accordo con il City hanno rinviato l’operazione. Ora che anche luglio è agli sgoccioli, l’affaire Cancelo non sembra ancora sbloccarsi. Prima dell’affondo decisivo, gli inglesi hanno necessità di vendere Danilo, terzino destro brasiliano divenuto un lussuoso esubero. A dire il vero i Citizens hanno cercato di inserirlo nella trattativa per il giocatore bianconero ma hanno trovato il muro, invalicabile, della Juve: il portoghese lascerà Torino solo per un’offerta in cash di 55 milioni di euro. Da qui l’empasse che fatica ad essere risolto. All’orizzonte non vi sono altre società solleticate dall’idea di acquisire il portoghese: il Barcellona ha fatto una timida richiesta ma nulla di più. LA SCADENZA - Le prossime due settimane saranno cruciali per venire a capo della situazione. Alle ore 17.00 dell’8 agosto termina il mercato per le squadre di Premier League. Se Cancelo avrà preso la via della Manica avrà risolto un problema al City ma anche alla Juve, per ora ferma, troppo ferma nel mercato in uscita.