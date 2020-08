Giocatore per giocatore, medaglia al collo e scatto finale con la coppa, alzata in cielo. Ieri sera è andata in scena la premiazione del nono scudetto consecutivo della Juventus, momento di assoluta gioia per tutti, da chi mette in bacheca l’ennesimo trofeo in carriera a conquista il primo in Italia, come Maurizio Sarri. Foto, sorrisi, abbracci, cori e chi ne ha più ne metta, la Juve ha esploso tutta la sua felicità per la conquista dello scudetto, prima della delicatissima sfida di Champions League, il 7 agosto contro il Lione, valida per l’accesso alla Final Eight a Lisbona.