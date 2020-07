2







di Lorenzo Bettoni

La Juventus vince il nono campionato consecutivo, il primo dell'era Sarri che diventa il primo vincitore diverso da Allegri e Conte dall'era Mourinho. E' stato il campionato di Dybala e Ronaldo, ma anche quello di De Ligt che dopo un avvio in salita si è preso la difesa della Juve a suon di anticipi, tackle e spallate. Un grande leader difensivo che sarà il futuro del club bianconero. Cristiano Ronaldo con le sue 30 reti è stato il leader tecnico di questa squadra dove tutto non ha sempre girato alla perfezione. Non ci sono bocciati, ma tre delusioni, almeno si.



Scorri o clicca sulla gallery per il pagellone del campionato