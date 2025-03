La Juventus come gli 883: ma deve battere se stessa per sognare

Colpa di quella fascia d’età che va dai 30 ai 40 anni. Una generazione – dentro la quale tristemente rientra chi scrive -, troppo ghiotta per il mercato e che spinge continuamente a operazioni nostalgia. Negli ultimi mesi sono tornati in auge glied è proprio un loro notissimo brano che prendiamo in prestito per usarlo come colonna sonora del periodo della Juventus : “”.“Non ho nessun rimpianto, nessun rimorso soltanto certe volte, capita che appena prima di dormire, mi sembra di sentire, il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po'”. E il ricordo è quello diche si infila in mezzo alle maglie giallorosse del, del goal di, del rocambolesco pari casalingo contro il, di quello contro il, ecc.. ecc..

Parola d’ordine: nessun rimorso. Doveva andare diversamente ma è andata così; non è più tempo di pensarci, né di guardarsi indietro. Questo, al contrario, è il momento di cercare disperatamente dei raggi di luce in mezzo a troppo buio, trovare un appiglio, la speranza. Perché no, provare a sognare.Attenzione, però. Non è nemmeno tempo di andare troppo in là chè in questa stagione di scottature ne abbiamo già prese. Il continuo rallentare di chi sta davanti regala prospettive sorprendenti, nuove: ma tocca fare un passo alla volta. La prima ambizione delladeve essere quella di mettersi in sciae nel giro di due partite provare ad agganciare il terzo posto. Partita dopo partita, con un occhio curioso a chi sta davanti, e poi si vedrà.Come detto, però, se l’andamento del campionato ci spinge a sognare , la Juventus ci riporta pesantemente con i piedi per terra.e solo battendo sé stessa può regalarsi un finale di campionato di ben altro tenore rispetto al resto della stagione. Deve battere i mal di pancia interni, deve battere inesperienze e paure, deve battere la propensione a fare scelte che non hanno pagato.Nessun rimpianto e nessun rimorso – e ci scuserà il nerazzurro Max Pezzali -, può e deve essere il motto per le ultime 12 partite della stagione.. Un nuovo capitolo che può, in parte, addolcire l’amarissimo bilancio dei precedenti.