Juventus ancora in prima linea contro il razzismo: nuova campagna

Getty Images

L'impegno della Juventus contro il razzismo

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, sottolinea il proprio impegno nella, nella Giornata Internazionale dedicata alla causa.Oggi, 21 marzo,, la Juventus afferma ancora una volta il suo impegno nella lotta al razzismo, rilanciando l'impegno dello scorso anno (NEVER AGAIN) con il lancio della sua nuova campagna,Vogliamo ribadire con forza che l'odio razziale non ha posto nel calcio, sia in campo, che sugli spalti, che online. Quest'anno, la campagna si sofferma, in particolare, sulle piattaforme social, con un potente messaggio:

Il club si rifiuta di dare spazio al razzismo in qualsiasi forma e sta lavorando attivamente per creare un ambiente più sicuro e inclusivo, un gioco migliore per tifosi e giocatori.Ancora una volta, la Juventus afferma la sua posizione contro gli abusi online, continuando a utilizzare uno strumento di moderazione basato sull'intelligenza artificiale per rimuovere i commenti razzisti dalle sue piattaforme social e chiarendo che coloro che diffondono odio non appartengono alla nostra community.Sulla scia della campagna "NEVER AGAIN" dello scorso anno, la Juventus amplifica il suo messaggio con un approccio forte e deciso.Da marzo dello scorso anno, l'ecosistema digitale della Juventus è cresciuto da 165 a 190 milioni di follower su tutte le piattaforme, con un volume di commenti aumentato del 54%. Questa crescita riflette la portata globale del club, che ogni settimana produce circa 1.500 contenuti, per informare, intrattenere e accompagnare la sua community. E mentre la nostra presenza digitale cresce, vogliamo continuare a promuovere discussioni rispettose, e sostenere la libertà di espressione all'interno della community online.Tuttavia, questa crescita rende ancora più grande anche la sfida continua nella lotta all'odio sociale. Nonostante i progressi, gli abusi online e l'odio razziale rimangono problemi persistenti, come confermano i 2.500 commenti razzisti rilevati e rimossi dalle nostre piattaforme social attraverso lo strumento di moderazione descritto in precedenza.La Juventus continua ad affermare, a gran voce, la sua posizione di tolleranza zero contro qualsiasi forma di discriminazione: non vogliamo puntare solo alla semplice eliminazione di commenti carichi di odio, ma invitiamo i tifosi e la community calcistica ad agire.Il vero cambiamento richiede una responsabilità collettiva e noi siamo in prima linea nel promuovere una cultura online di responsabilità, unità e rispetto.Together, again and again, until NEVER AGAIN.Scopri di più sulla Strategia ESG della Juventus "Black, White & More" qui