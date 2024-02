Dal Milan alla Juventus, tutti i tridenti schierati da Allegri

"L'ho pensato di notte", disse Massimilianoormai sette anni fa quando rivoluzionò la Juventus passando al 4-2-3-1 con Mandzukic, Cuadrado, Dybala e Higuain tutti contemporaneamente in campo. Fu la svolta della stagione che portò poi i bianconeri a vincere il terzo scudetto con il tecnico livornese e soprattutto a raggiungere la finale di Champions, persa poi con il Real Madrid. Allegri adesso cerca un nuovo guizzo per uscire dalla crisi dell'ultimo mese (2 punti in 4 partite). Ci ha provato con i discorsi motivazionali, senza però riuscirci e allora si affida alle mosse di campo.Come raccontato, l'allenatore della Juve sta provando in allenamento il 4-3-3. Sarebbe una rivoluzione tattica rispettoutilizza da più di un anno. Non è ancora certo che lo vedremo effettivamente in partita dall'inizio anche se i tentativi fatti a gara in corso con Udinese e Verona, in aggiunta ai test alla Continassa dimostrano che il tecnico è consapevole di aver bisogno di qualcosa di diverso per ricaricare le energie della squadra e dare un nuovo senso al finale di stagione che rischia sennò di essere pericolosamente "insignificante", con la vetta ormai troppo lontana e il posto Champions quasi assicurato.Allegri non è mai stato legato a un solo sistema di gioco e anzi, ha spesso cambiato negli anni e anche nel corso della stessa stagione. Ma quando ha puntato sul tridente offensivo e chi faceva parte di quelle squadre?