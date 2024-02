Si è parlato molto in questi giorni del possibile cambio di modulo per la Juventus. Un cambiamento che però sembra rimandato come spiega il Corriere dello Sport. "La svolta della difesa a quattro implica una disponibilità di terzini che Massimiliano Allegri al momento non ha. Alex Sandro infatti è uno dei pochi in rosa che può ricoprire il ruolo sulla sinistra senza snaturare le proprie caratteristiche. Un’altra soluzione “naturale” sarebbe De Sciglio sulla destra ma l’ex milanista è ai box ormai da dieci mesi e il suo recupero è stato ulteriormente rallentato da un nuovo problema muscolare. Pure Danilo è infortunato e quindi non ci sono altre opzioni, se non adattate". Insomma, al momento quindi, anche se Allegri volesse, non ci sono le condizioni per questa trasformazione tattica. Quando tornerà Danilo magari, può diventare un'opzione concreta.