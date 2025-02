Juventus-Cambiaso, la questione non è chiusa: cosa può succedere

Cambiaso Juve, cosa succede

La mancata maxi offerta delha messo un punto. Le parole diavevano ulteriormente contribuito a voltare pagine e riavvicinare strettie la Juventus . A riaprire la questione, però, è stato l’agente dell’esterno che con le sue parole – “La Juventus spiegherà quello che è successo” -, lascia molto in sospeso.Proviamo, dunque, a tirare le somme di una giornata che vede Andrea Cambiaso protagonista, benchè l’esterno non sia convocato per la partita di domani contro il Como. L’intervento di Thiago Motta ci dice, una volta di più, come il giocatore non abbia mai spinto per lasciare la Juve a gennaio. Dall’altra parte, un altro pezzo di verità – che non va in conflitto con la prima -, il Manchester City ha dimostrato un forte interesse per Cambiaso e dalle sue parti non si è stati indifferenti di fronte alle avances. D’altronde, come esserlo?

Alla fine di tutto ciò, però, altro che punto e a capo; altro che capitolo chiuso. Punto e virgola, la questione Cambiaso si ripresenterà in estate. Sarà ancora il City a bussare alla porta? Molto dipenderà dalle eventuali sanzioni, ma è facile immaginare che i top club europei proveranno un approccio. La separazione tra Cambiaso e la Juventus può essere stata spostata di 6 mesi: ma da qui a 6 mesi ancora tutto può cambiare.