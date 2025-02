Juventus, la polemica è virale: cosa è successo tra Thiago Motta e Cambiaso

Redazione Calciomercato

Thiago Motta-Cambiaso, la polemica social

Le difficoltà e la mancanza di risultati creano il terreno fertile affinché le polemiche possano crescere rigogliose. Si acuiscono le divisioni, si affilano le malelingue: c’è chi ha la propria posizione da tenere e difendere e chi vede l’occasione per moltiplicare interazioni social e con queste nutrire il proprio ego. È quello che sta succedendo in queste ore intorno alla Juventus , mentre sui social diventano virali le immagini dell’ingresso in campo didurante la partita contro il

Thiago Motta-Cambiaso, cosa è successo

Perchè è esplosa la polemica?

Decimo minuto di gioco, Renato Veiga è costretto a chiedere il cambio per infortunio. Thiago Motta richiama Cambiaso: sono momenti concitati, non potrebbe essere altrimenti, e l’esterno è il calciatore indicato a prendere il posto del difensore portoghese. A bordocampo, Cambiaso ha qualcosa da ridire con Thiago Motta, come dicevamo, sono momenti concitati: bisogna essere lesti, nelle decisioni così come nell’azione.Qui arriva la ricostruzione che è diventata virale sul web, che sta creando polemiche e spaccature. Secondo alcuni, Cambiaso direbbe: “Ma perché devo entrare proprio io?”. In pratica, Cambiaso non vorrebbe prendere parte al match più importante della stagione: come dicevamo, nelle difficoltà trovano terreno fertile per crescere anche le ricostruzioni più ardite, le letture labiali più fantasiose.Le immagini, però, ci sono e un momento di tensione tra Thiago Motta e Cambiaso è stato registrato. La ricostruzione è stata fatta da Prime Video in diretta: l’esterno avrebbe preferito scaldarsi, poiché reduce da un infortunio, mentre Thiago Motta ha la necessità di operare immediatamente il cambio visto che Renato Veiga deve uscire. Come abbiamo ripetuto, attimi concitati, aria elettrica: nulla di anormale in una panchina, durante un match da dentro o fuori.Oltre alla semplice voglia di fare polemica per il gusto di farlo, perché si parla proprio di questo episodio? La risposta appare piuttosto chiara. Oltre al fatto che esistano immagini a supporto, il caso ha guadagnato ulteriore attenzione per una serie di motivi concatenati. Cambiaso è finito al centro dei riflettori non solo per l’interesse di mercato del Manchester City, ma anche per il recente problema alla caviglia che lo ha costretto a stare fuori. Questo mix di fattori ha creato un clima di sospetti e discussioni, contribuendo ad alimentare ulteriormente le polemiche attorno alla sua situazione.