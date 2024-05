Tutto pronto per un nuovo accordo, tutto pronto per scrivere ancora il futuro insieme.. Il suo agente, Giovanni Bia, infatti nella giornata di ieri è stato avvistato al Moccagatta per la sfida playoff della Juventus Next Gen, pareggiata contro la Carrarese.Nella giornata di ieri, Sportitalia con Alfredo Pedullà, ha raccontato di nuove offerte per lui, da 40 milioni di euro provenienti dall'Inghilterra. Il club, però, ha voluto scongiurare ogni possibilità di addio, puntando con forza su Cambiaso per il presente e per il futuro. Cambiaso guadagna attualmente un milione più bonus e avrà un aumento, assecondando anche la sua volontà di restare alla Juve, felice anche del sempre più probabile arrivo di Thiago Motta.