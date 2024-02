Juventus, da chi arriva il tesoretto?



Quanto può arrivare dai prestiti?

Potrebbero arrivare, se tutto dovesse andare nel verso migliore - e nel mercato non succede mai -, una cifra vicina ai 130 milioni di euro. Eccoci qui, alla resa dei conti. Quelli da fare in vista per l'estate. La Juventus cerca certamente un modo per finanziare un mercato che sarà diverso : c'è bisogno di irrobustire la rosa, le competizioni verosimilmente aumenteranno, così come l'ambizione. E allora? I sacrificabili rischiano di essere diversi. Non tanti, ma neanche pochi.Il tesoretto bianconero arriverebbe a quel punto dalle grandi cessioni in programma. Se le situazioni di Chiesa Vlahovic saranno giustamente da risolvere, le ultime voci su Cambiaso al Real Madrid potrebbero cambiare gli scenari.La Juve potrebbe così mantenere altri big, soprattutto quelli in attacco, e riprovare l'assalto al centrocampista tanto agognato. Quel Teun Koopmeiners che potrebbe cambiare le carte del prossimo scudetto.Ecco, considerando circa ottanta milioni in arrivo dai prestiti, e considerando praticamente sicura la partenza di Matias Soulé, i bianconeri potrebbero aggiungere le cessioni già programmate all'imprevisto (però fruttuoso) del mercato. Difficilmente Cambiaso direbbe no al Real Madrid . Difficilmente la Juve potrebbe rifiutare una super proposta dagli amici blancos. Così, tutti contenti. In particolare chi vuol vedere ancora a lungo Vlahovic e Chiesa insieme.OR torna LIVE! Doppio appuntamento: speciale Inter-Juventus nel pre e post partita de IlBianconero.