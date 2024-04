Sirene inglesi per Andrea Cambiaso. Dopo le voci sul Real Madrid, rilanciate dalla stampa spagnola, l'esterno è finito nel mirino di diversi club di Premier League, Aston Villa e Fulham su tutti. Merito di una stagione positiva da 3 gol e 5 assist. Da principale alternativa, a sinistra o a destra, a titolare indiscusso di Allegri. In estate la Juventus vivrà una rivoluzione, in società, con l'ingresso di nuove figure, e con ogni probabilità in panchina. Ma è difficile pensare che Cambiaso possa partire. A meno che alla Continassa non arrivi una proposta fuori mercato. La Juventus è contenta delle sue prestazioni, lo considera una certezza del presente e del futuro, non a caso sta già lavorando per il rinnovo del contratto con ritocco dell'ingaggio.