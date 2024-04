A margine dell’evento presso “Adidas Originals Flagship Store" a Milano, nel quale è stata inaugurata un'esposizione realizzata grazie a due designer svedesi specializzate in sistemi di sedute, ha parlato Andrea Cambiaso, difensore della Juventus:



MOMENTO - Siamo contenti e andiamo avanti. Dobbiamo centrare il nostro obiettivo



PRESSIONE - La pressione ce l’abbiamo tutti i giorni, indossiamo la maglia della Juventus e c’è sempre.







OBIETTIVI - Lo scudetto era un sogno, ora siamo tornati al nosotro obietitvo principale e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi.



LA SUA STAGIONE - Sono molto contento, penso di avere ancora ampi margini di miglioramento



FASE OFFENSIVA – Abbiamo fatto poco, dobbiamo migliorare, sappiamo come e dove e cerchiamo di farlo.



MERCATO – Sto molto bene qua, la Juve è un grandissimo punto di arrivo e sto molto bene



SECONDO POSTO – Sì certo, l’obiettivo è vincere tutte le partite, compresa la Coppa Italia.



DIFFERENZE CON IL BOLOGNA – Ogni mister ha le sue richieste. Quest’anno il mister mi ha chiesto più presenza in zona gol e aiutare con le mie qualità



NAZIONALE – Mi ha reso orgoglioso di me stesso



CALO – Non lo so, probabilmente non abbiamo saputo gestire, non abbiamo avuto abbastanza esperienza in questo periodo negativo, ma adesso è già passato.



GAP INTER – Io penso a lavorare e basta.



ALLEGRI – Non sono vissute, siamo troppo concentrati nel nostro obiettivo, non siamo influenzati. Il mister mi ha dato fiducia dalla prima giornata, sono contento di essere allenato da lui.