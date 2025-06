CM - La Juventus blinda Andrea Cambiaso: no al Milan e rinnovo vicino

Il mancato addio e il Manchester City

Una nuova centralità, nuove responsabilità e un futuro sempre più a tinte bianconere. Dopo mesi complicati e qualche dubbio sul proprio ruolo, Andrea Cambiaso è tornato a essere un pilastro della Juventus , e il club non ha intenzione di privarsene. Come riportato da Calciomercato.com, il terzino ligure è ormai considerato un elemento fondamentale per il nuovo progetto tecnico.A gennaio scorso, il nome di Cambiaso era finito prepotentemente nei radar del Manchester City. Si parlava di offerte-monstre, tra i 50 e i 60 milioni di euro, per convincere la Juventus a lasciarlo partire. Tuttavia, l’affare non è mai decollato: tra le alte sfere del club bianconero si è preferito puntare ancora su di lui, e l’interesse di Guardiola è rapidamente scemato.

Il Milan ci prova, ma la Juve chiude la porta

Rinnovo fino al 2030, con aumento dell’ingaggio

Una nuova vita in bianconero

A distanza di pochi mesi, è stato Massimiliano Allegri, ora sulla panchina del Milan, a chiedere Cambiaso come erede di Theo Hernandez. Tuttavia, la Juventus ha subito fatto muro: il giocatore è considerato incedibile, e non ci sono margini per una trattativa, nemmeno con offerte importanti. La priorità della dirigenza è costruire attorno a Cambiaso una squadra competitiva per il futuro.Nel frattempo, la Juventus ha avviato i contatti con Giovanni Bia, agente del calciatore, per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2029. L’obiettivo è portare la nuova scadenza al 2030 e aumentare l’ingaggio da 2 milioni a 3 milioni di euro netti più bonus. Una trattativa che – secondo Calciomercato.com – procede in modo fluido e potrebbe chiudersi positivamente già nelle prossime settimane.Cambiaso, che aveva attraversato momenti di incertezza, è pronto a vivere una nuova fase della sua carriera da protagonista alla Juventus. Con la fiducia del club e un contratto in arrivo, il futuro è sempre più bianconero.