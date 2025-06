L'altalena e i segnali di ripresa: questo Cambiaso serve alla Juventus?

Getty Images

Il filo rosso - paradossale - degli ultimi mesi di Andrea Cambiaso alla Juventus è stato una vera e propria altalena. Il paradosso, infatti, è proprio qui: dopo aver cominciato una stagione da assoluto protagonista, nella seconda parte dell'anno l'unica certezza è stata proprio la mancanza di quest'ultima. Un po' come la stessa Juve, che però è riuscita a centrare l'obiettivo Champions.



Cambiaso, invece, ha centrato il suo obiettivo? Se si tratta di tornare quello che, in diverse occasioni, si è preso la squadra sulle spalle e l'ha trascinata alla vittoria, possiamo dire che la strada è ancora lunga. Già, perché il terzino non ha mai davvero ripreso in mano la sua stagione, e tra infortuni e voci di mercato - confermate da lui stesso - da gennaio ha faticato a ritrovare quella continuità che gli sembrava naturale fino a pochi mesi prima.

I contatti con il Manchester City

Il discorso, però, è tutt'altro che finito. Cambiaso è stato schierato titolare da Tudor in entrambe le gare del Mondiale per Club, che sono state uno specchio della sua annata:è apparso ancora inceppato, lontano dalla sua miglior forma, mentre con il Wydad Casablanca, esclusa la sbavatura sul goal dei marocchini, ha dato segnali di ripresa, dall'assist per Yildiz alle giocate sulla sinistra.E dunque, quale futuro c'è sulla strada dell'ex Genoa?





Come anticipato, le voci sul Manchester City non sono state semplici voci. Cambiaso ha confermato i contatti di gennaio, mostrando anche l'orgoglio per l'accostamento ai Citizens: "A gennaio è stato bello anche solo parlare, ma io sono contento di stare qua e di giocare con questa maglia sulle spalle".



Insomma, solo alcuni dialoghi e niente di fatto. La traccia, però, è rimasta: le prestazioni del terzino hanno subito un calo evidente da gennaio in poi, e la sensazione è che non si trattasse solo di problemi fisici. Gennaio, però, è passato da tempo e la strada di Cambiaso ora è diversa, ma nemmeno completamente tracciata.



Cambiaso serve alla Juventus?





Il futuro del classe 2000 è ancora incerto, ma la pista inglese oggi appare molto più lontana di quanto potesse esserlo in passato. La Juve sa di poter contare su Cambiaso, e soprattutto conosce le sue potenzialità: contro il Wydad Casablanca i segnali ci sono stati, ma si può parlare più di indizi che di vera e propria ripresa definitiva.



Cambiaso può servire ai bianconeri e a Tudor, che ha continuato a dargli fiducia sia al Mondiale per Club sia quando le risposte faticavano ad arrivare. Se la scorsa gara è stata un primo passo, allora è lecito aspettarsi i prossimi, e chissà che la destinazione non sia la permanenza: il terzino ha già dimostrato di poter essere determinante per questa squadra.





