Che fine ha fatto l’offerta del Manchester City per Cambiaso?

Cambiaso Juve, cosa succede adesso

C’è chi l’attendeva con trepidazione e chi ne era impaurito. La maxi offerta delperera la protagonista attesa della finestra di mercato invernale , ma non si è mai presentata. Dalle parti della Continassa, nessuna offerta ufficiale dal club inglese alla Juventus e telenovela chiusa.Il Manchester City ha chiuso il proprio faraonico mercato invernale con l’acquisto del giovane centrocampista del Porto, Nico Gonzalez. Nessuna offerta per Cambiaso, al momento. L’interesse è vero e non è da escludere che Pep Guardiola con il suo City tornino alla carica in estate. Molto, però, dipenderà dalle note vicende giudiziarie e dalle possibili sanzioni che potrebbero influenzare il mercato.

Lato Juve si prende atto della possibilità di avere a disposizione Cambiaso fino al termine della stagione. L’obiettivo, adesso, è quello di recuperarlo fisicamente: la caviglia continua a fare male e gli impedisce di scendere in campo. Ci vorrà ancora qualche giorno e qualche partita saltata: servirà, oltre che per il dolore, anche a resettare la testa e tornare quello di inizio stagione.