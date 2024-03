Anche contro l'Atalanta, Andrea Cambiaso è stato tra i migliori della Juventus. Una crescita costante che non è passata inosservata, tanto che già si racconta di un interesse del Real Madrid, riferisce il. Ma il futuro più a breve termine avrà verosimilmente i colori azzurri. Il Ct Spalletti lo ha convocato per la prima volta a novembre nel gruppo che ha affrontato le sfide decisive per le qualificazioni a Euro 2024 e ora è pronto a richiamarlo per le amichevoli di fi ne mese; Cambiaso, comunque, è già nella lista di coloro che sono in rampa di lancio per il viaggio in Germania.