Juventus, Cambiaso non si allena: le sue condizioni e le ultime verso l’Empoli

Infortunio Cambiaso, le sue condizioni

Brutte notizie per Thiago Motta , anche se non parliamo propriamente di un fulmine a ciel sereno. Andreaprosegue il suo personale percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia e nemmeno oggi è sceso in campo con il resto della squadra.Andrea Cambiaso continua ad avere dolore alla caviglia sinistra. Dolore che è tornato a farsi sentire fastidioso, una riacutizzazione dopo essere tornato in campo e aver stretto i denti. Per questo, Cambiaso non scende in campo con il resto dei compagni e lavorare a parte per continuare il percorso di recupero. Segnali, tutti questi, che lasciano poco spazio all’ipotesi che l’esterno possa essere convocato per la partita della Juventus contro l’Empoli.