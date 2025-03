Juventus, si ferma anche Cambiaso: problema alla caviglia, le sue condizioni

Non solo Lloyd Kelly, sostituito al 72' dopo "aver sentito tirare la coscia sinistra" . Anche, in un'altra serata nera per la, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo nel corso della sfida contro la (che aveva cominciato dalla panchina), a causa di un problema alla caviglia che parrebbe essersi originato da un movimento autonomo del giocatore stesso, senza contrasti. L'esterno azzurro, che peraltro a breve dovrebbe partire con la Nazionale del CT Luciano Spalletti, era già stato alle prese a lungo con un infortunio di questo tipo, che lo ha condizionato da inizio dicembre fino a poche settimane fa nel bel mezzo di un inverno che lo ha visto anche finire al centro di voci di mercato.

Le condizioni di Cambiaso

Al suo posto, per il finale di un match comunque già pesantemente compromesso, Thiago Motta ha mandato in campo Samuel Mbangula. Le condizioni di Cambiaso saranno ora da valutare con esami approfonditi, che consentiranno di fare luce sull'entità e la gravità del problema. Un'ulteriore tegola per la Juventus, in una fase difficilissima della stagione che a breve potrebbe prendere una piega nuova, qualora la società bianconera optasse per un cambio in panchina. Anche per il classe 2000 si attenderanno aggiornamenti nelle prossime ore.