Juventus, Cambiaso e Douglas ancora a parte. Gatti, Vlahovic e Nico al lavoro nel giorno libero

Juventus, le ultime dalla Continassa



Quando possono tornare?

Chi è già rientrato dalle nazionali?



Quando Igor Tudor avrà il gruppo al completo?

La Juventus si è allenata nel pomeriggio di oggi alla Continassa per preparare la sfida di sabato alle ore 18 contro Il Genoa. Seconda seduta di allenamento al JTC agli ordini del tecnico Igor Tudor.Anche oggi, esattamente come accaduto nella giornata di ieri hanno svolto lavoro differenziato Andrea Cambiaso, rientrato dalla nazionale a causa del problema rimediato nella sfida contro la Fiorentina e il centrocampista brasiliano Douglas Luiz.La speranza è ovviamente quella di poterli rivedere contro il Genoa ma lo staff medico bianconero monitora le condizioni dei due giorno dopo giorno e prosegue la linea della precauzione, quindi passo dopo passo.Per tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali per oggi era previsto un giorno di riposo. Sono attesi tutti quanti per domani agli ordini di Tudor. Invece Federico Gatti, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic sono andati comunque alla Continassa ed hanno svolto la seduta di allenamento.A partire dalla seduta di allenamento di domani infatti tutti i giocatori avranno fatto rientro dal rispettive nazionali ed inizieranno il loro percorso con la Juventus e con il nuovo allenatore Igor Tudor.





