Juventus, Cambiaso parzialmente in gruppo: ancora differenziato per Douglas Luiz

Arrivano notizie più confortanti rispetto a ieri dalla Continassa sul fronte: l'esterno azzurro classe 2000, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo, seppur parzialmente, vedendo aumentare dunque le possibilità di una convocazione per il big match di domenica sera sul campo della, un vero e proprio scontro diretto considerando che ora laha solo tre punti in più in classifica sui giallorossi. Ancora lavoro differenziato, invece, per, che sembra sempre lontano dal pieno recupero della condizione fisica e con tutta probabilità non potrà essere convocato per la trasferta nella Capitale, anche se la decisione su di lui sarà presa solo all'ultimo.

Le condizioni di Cambiaso



Cambiaso è ancora alle prese con il problema alla caviglia che, dopo averlo tormentato a lungo fin da inizio dicembre salvo poi lasciarlo "respirare" per un po', lo aveva costretto a uscire dolorante dalla partita contro la Fiorentina allo stadio Franchi, e in seguito a salutare anzitempo la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti. Alla fine della scorsa settimana si pensava che l'esterno potesse esserci già per il match di sabato contro il Genoa, ma purtroppo non è stato così. La speranza, ora, è che possa recuperare almeno per la trasferta a Roma.





Le condizioni di Douglas Luiz



Douglas Luiz è invece ancora ai box a causa di un infortunio muscolare che lo ha fermato oltre un mese fa, uno dei tanti di questa sua prima tormentata stagione in bianconero. Più passano i giorni, più si riducono le possibilità di poterlo vedere anche solo in panchina nel big match di domenica, ma le sue condizioni saranno monitorate fino all'ultimo insieme a Igor Tudor e al suo staff.





