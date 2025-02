Andrea Cambiaso, le sue condizioni e cosa filtra verso Juventus-Inter. Oggi è la giornata chiave

Andrea Cambiaso continua a restare fuori dai convocati a causa dei problemi alla caviglia che lo tormentano da settimane. Il laterale bianconero ha saltato anche la sfida dicontro il, arrivando così alla sua quarta assenza consecutiva. L’ultima apparizione del classe 2000 risale al 25 gennaio, nella sconfitta contro ilal Maradona. Da allora, ha dovuto rinunciare anche alle gare controspera di recuperarlo il prima possibile, consapevole di quantosia una pedina fondamentale per le sue rotazioni sulle corsie laterali. Il suo stop prolungato ha complicato le scelte del tecnico, che ha dovuto fare a meno della sua versatilità.

Juve-Inter, Cambiaso recupera?

Infortunio Cambiaso, che cos’ha?

Nel frattempo, il giocatore è stato al centro di alcune voci di mercato che lo avrebbero accostato al. Tuttavia, l’operazione non si è concretizzata, e l’ex Bologna resterà alla Juventus almeno fino a giugno. Lo staff medico monitora quotidianamente le sue condizioni, con l’obiettivo di rimetterlo a disposizione per le prossime sfide cruciali della stagione.Andreariuscirà a recuperare per il big match di domenica contro l’Inter? Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, oggi sarà una giornata decisiva per capire le sue condizioni. Lasi ritroverà alla Continassa per riprendere gli allenamenti, e l’attenzione sarà focalizzata sul laterale bianconero.. Lo staff medico monitorerà da vicino la sua risposta agli allenamenti, valutando se potrà essere a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro i nerazzurri.Andrea Cambiaso è alle prese con un fastidio alla caviglia che lo tormenta da tempo. L’ex Bologna e Genoa ha già saltato diverse partite tra campionato e Champions League, riuscendo a rientrare momentaneamente prima di doversi fermare di nuovo.Dopo la sfida contro il Napoli, la Juventus ha disputato tre partite senza di lui, riuscendo comunque a vincerle tutte: contro Empoli e Como in Serie A e contro il PSV in Champions League. Un'assenza pesante per Thiago Motta, che spera di riaverlo presto a disposizione, ma senza forzare i tempi di recupero.