Attraverso un post pubblicato su Instagram, Andreaha espresso con grande entusiasmo la sua immensa gioia per aver fatto il suo debutto da titolare nella recente sfida calcistica tra l'Italia e il Venezuela. Il giocatore della Juventus ha condiviso con i suoi seguaci l'emozione e il privilegio di essere stato scelto per giocare dall'inizio, sottolineando l'importanza di questo momento significativo nella sua carriera sportiva. Con gratitudine e determinazione, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto lungo il percorso e ha espresso la sua determinazione a continuare a lavorare sodo per raggiungere nuovi traguardi.IL MESSAGGIO - "21-03-2024. Non smettete mai di credere in voi stessi…".