Juve, le prove in allenamento di Allegri

CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER TUTTE LE PROVE DI ALLEGRI ALLA CONTINASSA

L'allenamento aperto di ieri alla Continassa ha dato modo di capire meglio tutte le mosse che Massimiliano Allegri ha in mente per provare a uscire dalla crisi dell'ultimo mese, in cui sono arrivati solo due punti in quattro partite. Da questo punto di vista, un aiuto può arrivare anche dal calore dei seicento tifosi presenti ad assistere alla seduta che hanno accolto i giocatori con applausi, cori e striscioni.Se lunedì Allegri si era affidato ad un discorso motivazionale, adesso il tecnico sta cercando correttivi sul campo per rendere la squadra più pungente e offensiva. Ovviamente, al centro di questi possibili cambiamenti c'è il cambio di modulo e l'eventuale passaggio all'attacco a tre. Da segnalare però molti altri aspetti venuti fuori dall'allenamento di ieri. A partire dalla posizione di Cambiaso e il possibile impiego di Charly Alcaraz.