Gazzetta - Cambiaso, c'è il Liverpool oltre al Manchester City: tre scenari per la Juventus a giugno

Laha dovuto affrontare in questa stagione spese non previste e ricavi minori rispetto a quelli programmati. Per le "spese" in più, ovviamente, quelle relative aIl cambio in corsa del tecnico non è indolore e a meno di ricapitalizzazioni, la società dovrà trovare il modo di coprire la spesa extra accantonata a bilancio dopo il divorzio con Motta (e il suo staff). I "soldi" per il tecnico infatti si aggiungono ai ricavi che il club aveva già messo in preventivo per contenere il passivo a 32 milioni di euro. Per fare questo, Giuntoli dovrà racimolare una trentina di milioni di euro già a giugno attraverso plusvalenze.

Cambiaso, c'è anche il Liverpool

La situazione di Yildiz

Quest'anno ci sarà una piccola finestra di mercato nei primi 10 giorni di giugno che anticipano l'inizio del Mondiale per Club. L'occasione per le società di muoversi sul mercato e quindi per la Juventus di sfruttare quei giorni per incassarDa tenere in considerazione prima di tutto la situazione diche a gennaio già poteva lasciare la Juventus per il Manchester City, pronto ad un investimento da 60 milioni di euro. L'operazione non è andata avanti ma l'interesse del club inglese non è svanito, anzi. Un tentativo concreto del City già a giugno non è assolutamente da scartare e in questo caso la Juve non solo aprirebbe ma sarebbe quasi costretta a farlo. In questo senso, i bianconeri sperano in un'asta che possa alzare il prezzo del giocatore. Il Bayern Monaco aveva mostrato interesse ma attenzione soprattutto al Liverpool. Come riferisce la Gazzetta dello Sport,Se la Juventus potesse scegliere, sacrificherebbe Dusan: il futuro del serbo è lontano da Torino ma non sarà comunque semplice cederlo (ingaggio elevatissimo), e in ogni caso non è detto che il suo addio basterebbe incassare la cifra necessaria. L'addio di Vlahovic potrebbe andare per le lunghe, un po' come è stato per Federico Chiesa.Le altre due strade per la Juventus sono la cessione di più giocatori al posto di Cambiaso ed occhio ai profili di Mbangula e Gatti, si legge sul quotidiano, o quella di un altro big.che però il club non vorrebbe vendere o solo per un prezzo alto, ovvero attorno a 80 milioni di euro. L'interesse delle big per il classe 2005 non manca ma servirebbe una proposta di questo tipo, e soprattutto a giugno non sarebbe scontata riceverla.