Juventus, Cambiaso ancora non si allena: le sue condizioni

Andreacontinua a fare i conti con problemi alla caviglia che lo stanno tenendo ai margini del gruppo. Anche oggi il terzino non si è allenato con il resto della squadra guidata da Thiago Motta, proseguendo invece con un lavoro personalizzato per cercare di recuperare il prima possibile. La sua presenza nella prossima partita contro il Como resta in forte dubbio, e lo staff medico della Juventus monitorerà attentamente la situazione nei prossimi giorni. Solo nelle ultime ore prima del match si capirà se potrà essere convocato o se sarà costretto a dare forfait.